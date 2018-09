Prévisions météo: peut-on espérer du soleil pour la rentrée des classes ?

Profitez bien de cette belle journée ensoleillée et encore douce. A partir de demain, la pluie sera de retour et le mercure va baisser.

Aujourd'hui, le début de journée sera ensoleillé avant le développement de nuages, surtout dans l'est du pays. Les températures maximales seront comprises entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 23 ou 24 degrés dans le centre.



En soirée, les éclaircies deviendront temporairement plus larges. Cette nuit, la nébulosité augmentera depuis l'est mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre 8 et 15 degrés.

Demain, le jour de la rentrée des classes, le temps sera d'abord sec avec des périodes ensoleillées principalement dans l'ouest du pays. Ensuite, la nébulosité va augmenter partout depuis l'est. L'après-midi, quelques averses pourront se produire, surtout dans l'est du pays. En soirée et durant la nuit, le risque d'averses s'étendra à toutes les régions et un orage ne sera d'ailleurs pas exclu. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la mer, et 22 ou 23 degrés dans le centre.

Mardi et mercredi, nous nous trouverons dans une zone d'instabilité en provenance de l'Europe centrale. La nébulosité sera abondante avec de régulières averses et même un risque d'orages.