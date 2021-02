Prévisions météo: peut-on espérer le retour du SOLEIL pour ce week-end?

Aujourd'hui, le ciel sera encore très nuageux avec parfois des périodes de pluie sur le centre et l'est du pays. Dans le nord-ouest, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Après midi, la zone de pluie s'évacuera par le sud-est et le temps deviendra sec aussi dans cette région avec un ciel nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec un petit risque d'une averse. A la côte et dans l'extrême ouest du pays, le ciel sera peu nuageux à serein. Entre les deux, le ciel sera partiellement nuageux. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Haute Fagnes à 11 degrés en plaine. Vent faible à généralement modéré de nord.