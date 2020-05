Prévisions météo: plus on avancera dans la semaine, plus il fera chaud, jusqu'à ce qu'on arrive à un pic...

Aujourd'hui, le temps restera sec. Le ciel sera le plus souvent ensoleillé l'avant-midi avec de rares passages nuageux. Des cumulus se développeront l'après-midi mais le soleil brillera dans la région côtière et sur le sud-est du pays. Les températures atteindront 14 ou 15 degrés le long du littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, à par endroits 20 degrés dans le centre du pays. Le vent d'ouest à nord-ouest sera faible, localement devenant parfois modéré.

Ce soir, la nébulosité sera un peu plus importante sur le centre du pays alors que le ciel sera généralement peu nuageux sur l'ouest et le sud-est. La nuit prochaine, le ciel sera dégagé à peu nuageux sur tout le pays. Les minima varieront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés au littoral. Le vent sera faible de directions variables. Sur l'ouest du pays, le vent s'orientera au sud-ouest et deviendra modéré.

Lundi, le temps sera sec et ensoleillé malgré la présence de nuages voiles d'altitude. Dans l'après-midi, des cumulus pourront se former dans l'intérieur. Les maxima varieront de 16 degrés à la mer à 23 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur ouest.

Mardi, le temps restera toujours sec et ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes l'après-midi dans l'intérieur. Les maxima varieront de 16 degrés à la mer à 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Mercredi, nous conserverons un temps sec avec beaucoup de soleil. En cours de journée, quelques nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur. Les maxima s'échelonneront de 21 degrés à la mer à 25 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible d'est ou de directions variées. A la côte, un brise de mer modérée s'établira de nord-nord-est et le mercure chutera ensuite.

Jeudi, nous prévoyons d'abord du soleil. Dans le courant de la journée, des nuages élevés se feront plus nombreux à partir de l'ouest mais le temps restera sec. Il fera chaud avec des maxima de 23 degrés en Haute-Ardenne à 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud à sud-est. Pendant la nuit de jeudi à vendredi, une perturbation traversera notre pays à partir de l'ouest; elle pourra y apporter quelques averses parfois orageuses.

Vendredi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante mais le temps pourrait rester sec. Au littoral, nous devrions conserver davantage d'éclaircies. Il fera moins chaud que la veille avec des maxima de 18 degrés à la mer et sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest.

Samedi, le ciel sera généralement assez nuageux avec un risque d'un peu de pluie ou une averse. Les maxima varieront de 16 degrés en Haute Belgique et 20 ou 21 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest.