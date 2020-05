Prévisions météo: plutôt chaud et ensoleillé… Et c'est parti pour durer!

Les conditions météo seront estivales et cette météo va se maintenir toute la semaine. Si ce temps plaira aux enfants en confinement, la sécheresse inquiète déjà les agriculteurs et jardiniers...

Ce mardi, le temps sera chaud avec un ciel ensoleillé et quelques champs de nuages moyens ou élevés. Les températures atteindront 19 ou 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et en bord de mer, et 24 ou 25 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera d'abord faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré de nord à nord-est.

La nuit prochaine sera calme avec un ciel dégagé à peu nuageux et tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude. Les températures redescendront entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés le long du littoral. Le vent faiblira et deviendra variable en direction. Dans la zone côtière, il restera faible à modéré de nord à nord-est.

Demain, le temps sera chaud et ensoleillé avec progressivement quelques passages nuageux. Maxima de 18 degrés en bord de mer à 26 degrés en Campine avec un vent faible à modéré de nord.

Jeudi, beau temps ensoleillé. Les températures maximales seront comprises entre 17 degrés à la mer et 22 degrés en Campine. Le vent sera modéré de nord-est, à la côte parfois assez fort de nord-nord-est.

Vendredi, le temps ensoleillé persistera dans la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 18 et 23 degrés avec un vent faible à modéré de nord-est.

Un week-end bien ensoleillé et chaud

Samedi, le soleil sera d'abord très généreux avant le développement de nuages dans l'intérieur. Le temps restera sec. Les maxima seront de l'ordre de 24 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'est, au littoral modéré de nord-nord-est.

Dimanche, il fera à nouveau sec et peu ou partiellement nuageux avec des maxima de l'ordre de 24 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord-nord-est.

Lundi, nous devrions conserver un temps sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Les maxima atteindront encore 23 ou 24 degrés dans le centre. Vent modéré de nord-nord-est.