Prévisions météo pour Belgique-France: elle sera probablement là, comment interpréter son retour?

Les supporters des Diables rouges massés derrière les écrans géants risquent d'être confrontés à l'une ou l'autre averse mardi soir pendant la demi-finale du Mondial de football face à la France. L'IRM (Institut Royal de Météorologie) annonce en effet de faibles pluies intermittentes qui atteindront la Belgique par le nord et le nord-est. Le retour d'un temps bien de chez nous et la fin (temporaire car dès demain, c'est le retour du soleil) du temps radieux voire extraordinaire des dernières semaines qui a accompagné toute la campagne des Diables Rouges: comment interpréter la météo d'aujourd'hui? Certains d'entre vous se sont certainement posés la question ce matin en regardant le ciel gris dont ils avaient oublié jusqu'à l'existence. est-ce un bon ou un mauvais présage ?



Mardi après-midi, la nébulosité sera abondante, indique l'Institut Royal Météorologique. Il fera d'abord sec à une faible averse isolée près. Un peu plus tard, de faibles pluies intermittentes nous atteindront par le nord et le nord-est. Il fait sensiblement plus frais que les jours précédents avec des maxima de 16 degrés en Hautes Fagnes à 20 degrés dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest. A la côte, le vent sera assez fort de secteur nord avec des pointes de 55 km/h. Mardi soir, les faibles pluies intermittentes pourront concerner la plupart des régions, suivies d'éclaircies dans le nord et le nord-est du pays.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la faible perturbation nous quittera par la France. Des éclaircies se formeront, dans une moindre mesure sur l'ouest et près de la frontière française. Minima de 8 degrés en Hautes Fagnes à 15 degrés sur l'ouest.

Mercredi, nous bénéficierons d'abord de larges éclaircies. Au fil des heures, des nuages se formeront et quelques averses localisées seront possibles, principalement dans la moitié est du pays. Maxima de 19 ou 20 degrés en Haute Ardenne et à la mer, jusqu'à 23 ou 24 degrés dans le centre.

Jeudi, après la dissipation des éventuels nuages bas (surtout en Ardenne et dans l'ouest), la matinée sera souvent ensoleillée. Au fil des heures, des cumulus se formeront dans les terres, tandis que les régions situées à l'ouest de l'Escaut devraient conserver un temps ensoleillé. Il fera sec sur la majeure partie du territoire, mais on n'exclut pas une averse isolée en Lorraine et dans le sud de l'Ardenne. Les maxima varieront autour de 19 degrés à la mer, entre 22 et 24 degrés sur le relief et entre 25 et 27 degrés dans les autres régions.