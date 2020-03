Prévisions météo pour ce week-end: le vent toujours aussi piquant?

Quelques champs nuageux dériveront vers la Belgique depuis le sud-est, associés à un système dépressionnaire sur la Méditerranée. La nuit prochaine et demain samedi, un anticyclone dont le noyau se situe au sud de l'Islande déterminera favorablement notre temps. A partir de la nuit de samedi à dimanche, la configuration en altitude changera, avec l'arrivée d'air plus froid à l'avant d'un creux, déstabilisant la masse d'air qui circule vers nos régions depuis la mer du Nord.

La nuit prochaine, le ciel sera peu nuageux et le temps sec. Les minima varieront entre 2 degrés localement en Ardenne et 6 degrés dans la région côtière. Le vent sera faible à modéré et à la côte modéré, de nord-est.

Ce samedi commencera avec un temps ensoleillé suivi d'un ciel partagé entre nuages cumuliformes et éclaircies. Le temps restera sec. Le vent de nord-nord-est sera relativement désagréable, généralement modéré dans l'intérieur et assez fort à fort au littoral. Des pointes de 55 km/h sont possibles. Les rafales atteindront 70 km/h à la mer. Les maxima s'échelonneront entre 9 degrés à la côte, 13 degrés dans le centre et 16 degrés en Lorraine Belge.

La nuit de samedi à dimanche, des champs nuageux parfois en nombre dériveront vers notre pays depuis la mer du Nord. Le temps restera généralement sec, une averse isolée n'étant pas exclue, principalement au littoral. Le vent sera modéré et à la côte assez fort à fort, de nord à nord-est. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer.

Dimanche, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies généreuses dans l'intérieur et un ciel partiellement nuageux accompagné de quelques averses au littoral. Plus tard, dans l'est et le sud-est du pays, quelques averses pourront aussi se produire, adoptant un caractère hivernal en Ardenne. Le temps restera pratiquement sec dans le centre et de belles périodes ensoleillées reviendront dans le nord-ouest. Le vent sera piquant, assez fort de nord à nord-est dans l'intérieur et fort de nord-nord-est à la mer. Il fera frais avec des maxima entre 2 degrés dans les cantons de l'Est et 8 degrés dans le nord-ouest.

Lundi, une zone d'averses envahira le pays depuis la mer du Nord. Dans le nord-ouest, elles arriveront rapidement et, après une nuit froide, il faudra se méfier du risque de précipitations verglaçantes en début de matinée. Dans le centre et le sud-est, de larges éclaircies laisseront la place à un temps plus nuageux avec quelques averses. Ce n'est qu'en soirée que les précipitations (hivernales) atteindront le relief. Maxima de 2 à 8 degrés. Vent faible à modéré de direction variable ou de nord-est puis modéré à assez fort de nord-nord-est.

Mardi, il fera d'abord froid mais lumineux avec des gelées dans l'intérieur où, au fil des heures, des nuages cumuliformes se formeront. Maxima de 3 à 8 degrés. Vent modéré de nord-est, revenant au nord-nord-est à la mer.

Mercredi, une nouvelle zone d'averses pourrait atteindre la Belgique depuis le littoral. Après un début de journée froid mais ensoleillé, le temps deviendra instable avec un risque d'averses, de moins en moins présent en se dirigeant vers le sud-est. Maxima de 5 à 7 degrés sous un vent modéré de nord.

Jeudi, il fera nuageux mais sec à quelques gouttes de pluie près. Maxima de 5 à 9 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest. Au littoral, le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.