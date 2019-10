Prévisions météo pour cette semaine: une petite lueur, loin, loin au BOUT DU TUNNEL

Ce lundi, une crête anticyclonique mobile stabilise temporairement notre temps. Mais une nouvelle zone de pluie envahira notre pays par l'ouest ce soir ou pendant la nuit. Elle est associée à une dépression située au nord des Iles Britanniques.

Aujourd'hui, le temps restera encore faiblement instable, surtout du centre à l'est du pays où quelques averses resteront possibles. La nébulosité augmentera ensuite à partir de l'ouest en cours d'après-midi. Maxima de 10 degrés en Haute Ardenne à 15 degrés sur le centre. Demain soir et la nuit suivante, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Les pluies seront d'abord faibles et intermittentes, puis elles se renforceront quelque peu en cours de nuit. Les minima seront atteints en première partie de nuit, avec des valeurs comprises entre 8 degrés en Haute Ardenne et 13 degrés sur l'ouest.

Mardi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Sur l'ouest du pays, retour d'un temps plus sec en cours de journée. Maxima de 11 degrés en Hautes Fagnes à 16 degrés sur l'extrême ouest.



Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses pouvant être accompagnées d'orage. Le vent reste modéré et à la côte modéré à parfois assez fort de sud-ouest. Maxima de 9 à 14 degrés.

Jeudi, une nouvelle zone de pluie balayera le pays d'ouest en est. Le vent se renforcera encore pour devenir modéré à assez fort, voire même fort à la mer, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Il soufflera d'abord de sud à sud-ouest avant de s'orienter au secteur ouest. Maxima de 10 à 14 degrés.

Vendredi, on note une relative amélioration avec seulement quelques averses isolées et la possibilité de quelques éclaircies. Maxima de 12 à 16 degrés.

Samedi, le temps s'annonce assez ensoleillé avec des maxima de 14 à 19 degrés.

Dimanche, la douceur semble persister mais le risque de pluie augmentera, surtout sur le nord-ouest du pays.