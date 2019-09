Prévisions météo pour cette semaine: PATHÉTIQUE, sauf 1 seul jour

Ce lundi, le temps devient un peu plus stable que le week-end "pourri" qui vient de se terminer. En matinée, le ciel sera partiellement nuageux et quelques averses éparses seront possibles. L'après-midi, le temps sera généralement sec à une averse près, mais il fera souvent assez nuageux. Les températures maximales atteindront de 13 degrés en Hautes-Fagnes à 18 degrés sur le centre. Le vent sera généralement modéré, d'abord d'ouest-sud-ouest s'orientant au secteur sud-ouest.

Mardi, une zone de pluie assez active traversera notre pays, suivie d'averses parfois accompagnées d'orages. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales sous les averses. Maxima de 15 à 19 degrés. Les précipitations persisteront la nuit suivante.

Mercredi matin, la zone de pluie quittera le pays par le sud-est. Le ciel deviendra partiellement nuageux avec le risque d'une faible averse isolée. Avec l'arrivée d'air d'origine polaire, il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 10 à 14 degrés. Le vent de nord à nord-ouest sera modéré dans l'intérieur des terres et modéré à parfois assez fort à la côte. La nuit de mercredi à jeudi, le temps sera calme et très frais avec le risque de faibles gelées au sol en Haute Belgique.

Jeudi, la nébulosité sera variable avec la possibilité de quelques ondées. Le temps restera frais avec des maxima de 14 ou 15 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Vendredi, le temps deviendra à nouveau plus doux avec une nébulosité variable et un risque de pluie. Maxima proches de 16 degrés.

Samedi, le temps devrait être assez ensoleillé avec des nuages d’altitude. Maxima de l'ordre de 18 degrés dans le centre.

Dimanche aussi, le temps assez doux se maintient avec une nébulosité abondante et un risque de pluie. Maxima de l'ordre de 17 degrés dans le centre.