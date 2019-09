Prévisions météo pour cette semaine: elle REVIENT et pas à moitié

Après un week-end radieux, cette dernière semaine de septembre aura un profil davantage automnal avec pas mal de pluie (Enfin! se réjouiront agriculteurs et jardiniers). Ce lundi, les nuages alterneront avec des éclaircies. Des averses seront possibles, surtout en matinée. Elles s'estomperont dans l'après-midi. Les éclaircies deviendront alors plus larges. Les températures seront comprises entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de sud-ouest.

Mardi, une zone de pluie assez active traversera notre pays d'ouest en est. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud, virant plus tard au secteur sud-ouest.

Mercredi, le temps sera variable avec la possibilité de fortes averses. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest.

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses ou des périodes de pluie. Les maxima atteindront 19 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.

Vendredi, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. Maxima de 19 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.

Samedi, le temps restera variable avec des averses, surtout au littoral. Dans l'intérieur des terres, il devrait faire généralement sec. Maxima de 17 à 18 degrés. Vent généralement modéré de sud-ouest.

Dimanche, il devrait faire très nuageux avec assez bien de pluie. Maxima autour de 16 degrés.