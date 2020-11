Prévisions météo pour cette semaine: la douceur va-t-elle persister?

La journée de lundi débutera sous un ciel partiellement à très nuageux, avec de temps en temps encore quelques faibles pluies ou averses principalement dans le sud et l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Au cours de l'après-midi, des éclaircies se dessineront depuis l'ouest, sous des maxima compris entre 8 degrés en Hautes- Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent modéré, et assez fort à la mer, soufflera de secteur sud-ouest à ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/h.



Mardi, il fera sec sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les températures maximales oscilleront entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Mercredi matin, de mauvaises visibilités sont à craindre en Ardenne. En journée, nous profiterons de larges éclaircies sur la plupart des régions. Dans le courant de l'après-midi, quelques champs nuageux supplémentaires sont néanmoins attendus dans l'ouest du pays, annonçant une faible perturbation la nuit suivante. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en Campine, sous un vent modéré de secteur sud.

Jeudi, il fera partiellement nuageux avec risque d'une averse par endroits. Les températures maximales se situeront entre 8 et 12 degrés. Le vent se renforcera pour devenir modéré à assez, d'ouest à sud-ouest et tournera en fin de journée au nord-ouest. Des rafales de 60 km/h sont prévues.

Vendredi, le ciel sera hésitant entre éclaircies et champs nuageux, porteurs de quelques averses en provenance de la mer du Nord. Il fera plus frais avec des maxima de saison, de 4 à 9 degrés.

Samedi, après une nuit assez froide avec le risque de faibles gelées, le temps sera sec avec de généreuses éclaircies. Il fera frais avec des maxima de 2 à 7 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche, le ciel devrait se couvrir et une faible perturbation envahira la Belgique depuis le littoral. Maxima de 5 degrés en Haute Ardenne à 10 degrés à la mer. Vent modéré de sud à sud-ouest s'orientant vers le nord-ouest en soirée.