Prévisions météo pour cette semaine: le FROID va-t-il persister?

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux conditions glissantes valables pour l'ensemble du pays à l'exception du bord de mer et de la province de Flandre occidentale. L'avertissement est valable depuis dimanche soir 20 heures jusqu'à ce lundi matin 10 heures.

Cette semaine, les températures seront négatives pendant plusieurs jours et de la neige devrait même tomber sur les Hautes Fagnes. David Dehenaw, notre spécialiste météo, nous le confirme. "Mardi matin, peut-être quelques flocons localement dans les Hautes Fagnes. Dans la nuit de jeudi à vendredi matin, on prévoit de la neige sur les hauteurs. Une couche de 1 à 5 centimètres d’après les prévisions", précise-t-il.

Ce lundi, la matinée sera froide avec des gelées répandues et par endroits du brouillard givrant ainsi que des plaques de givres. Les éclaircies feront progressivement place à un ciel plus nuageux à partir du littoral, et les premières pluies devraient atteindre le nord-ouest du pays en fin de journée. Les maxima seront proches de 0 degré sur le sud-est du pays, 4 degrés dans le centre et 9 degrés en bord de mer. Le de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré dans l'intérieur du pays et assez fort le long du littoral.

Lundi soir et durant la nuit suivante, la pluie envahira tout le pays avec un risque temporaire de verglas sur le sud-est. En cours de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir du nord-ouest avec une nébulosité variable et quelques averses pouvant être hivernales en Ardenne. Les températures redescendront entre -1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et +8 degrés en bord de mer. Le vent basculera au nord-ouest en étant modéré dans l'intérieur du pays avec des rafales de 40 à 50 km/h. Le long du littoral, il deviendra fort de nord à nord-ouest avec des pointes de 65 km/h.

Mardi, le ciel sera changeant avec risque de quelques averses. En Ardenne, la nébulosité sera plus abondante et les précipitations un peu plus régulières, où elles pourront d'ailleurs parfois adopter un caractère hivernal. Le vent sera modéré, à la mer et parfois aussi en Haute Belgique assez fort, de secteur nord-ouest. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la côte.

Mercredi, le temps sera calme et généralement sec, excepté l'une ou l'autre petite averse isolée. Nuages et éclaircies se partageront le ciel. Les maxima varieront entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de nord à nord-ouest, puis de directions variables dans l'intérieur du pays et de sud-ouest le long du littoral.

Jeudi, le temps deviendra très nuageux avec ici et là quelques pluies. Le vent de sud se renforcera progressivement pour devenir modéré à par endroits assez fort en fin d'après-midi. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés au littoral. La nuit de jeudi à vendredi, une nette dégradation du temps est attendue. Le vent deviendra assez fort sur de nombreuses régions avec des rafales dépassant parfois les 70 km/h. Des pluies et averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, envahiront notre pays. En Haute Belgique, les précipitations pourront même adopter un caractère hivernal.

Vendredi, le temps devrait devenir plus sec, comparativement avec la nuit précédente, avec encore quelques précipitations qui traîneront sur certaines régions. Des éclaircies seront même possibles. Sous un vent de sud encore relativement sensible, les maxima oscilleront une nouvelle fois entre 2 et 7 degrés.

Le week-end prochain, une dépression plongera du nord-ouest vers le sud de la France. Nous devrions récupérer pas mal de nuages et éventuellement quelques précipitations depuis le sud-est mais cela reste à confirmer. Maxima autour de 5 degrés dans le centre.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 30 novembre ?