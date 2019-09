Prévisions météo pour cette semaine: on a une BELLE SURPRISE!

Ce lundi, après dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies laisseront la place en cours de journée à un ciel plus nuageux mais le temps devrait rester pratiquement sec. Les températures maximales seront comprises entre 13 degrés en Ardenne et 18 degrés localement ailleurs.

Mardi, le temps devrait rester sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Le vent sera généralement faible de direction variable. Maxima de 15 degrés en Haute Ardenne à localement 21 degrés dans l'ouest.

Mercredi, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies dans l'est, sous un ciel nuageux dans l'ouest. La nébulosité augmentera ensuite sur la plupart des régions et des pluies suivront depuis le littoral. Seul le sud-est du pays pourrait être épargné par la dégradation. Maxima entre 17 et 20 degrés. Vent modéré et à la mer assez fort de sud-ouest.

Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec le risque d'une averse dans l'est et le sud du pays. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies. En soirée, la nébulosité augmentera à nouveau sur l'ouest du pays. Maxima de 19 à 22 degrés. Vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, une perturbation traversera notre pays du nord-ouest vers le sud-est, accompagnée de pluies et d'averses. A l'arrière, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies de plus en plus larges depuis le littoral. Cette amélioration ne concernera le sud-est qu'en soirée. Maxima de 16 à 20 degrés.





Un très beau week-end s'annonce

Samedi, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Maxima de 16 à 19 degrés.

Dimanche, il fera sec et ensoleillé avec des maxima autour de 22 degrés.

Et actuellement, les tendances pour la semaine suivante son excellentes (mais elles restent à confirmer): "Sous influence anticyclonique, un temps sec et souvent ensoleillé se profile avec des maxima proches de 24 degrés", nous annonce l'Institut Royal de Météorologie.