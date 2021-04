Prévisions météo pour cette semaine: un franc soleil avant le retour de la pluie

La semaine débutera avec, à nouveau, un franc soleil même si quelques voiles d'altitude pourront faire leur apparition depuis le nord-ouest en cours d'après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris de 9 à localement 15 degrés.



Ce lundi soir et cette nuit, des voiles d'altitude plus nombreux envahiront le pays à partir du nord-ouest et s'étendront à l'ensemble des régions. L'IRM ne prévoit pas de précipitations. Les minima seront compris entre localement -5 degrés en Hautes-Fagnes et +4 degrés au littoral avec des valeurs proches de +1 ou +2 degrés dans le centre du pays.

Mardi, le temps restera sec et ensoleillé malgré quelques nuages élevés. Les maxima se situeront autour de 15 ou 16 degrés dans le centre du pays, entre 12 et 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et proches de 13 degrés au littoral.

Mercredi, le temps devrait rester généralement sec et d'abord ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du sud et, en fin de journée, une première averse pourrait déjà se produire surtout dans le sud-est du pays. Ce risque d'une averse s'étendra à l'ensemble des régions dans le courant de la nuit. Les maxima seront proches de 11 degrés en bord de mer, 14 degrés en haute Ardenne et 17 degrés dans le centre.

Jeudi, un noyau de basse pression se décalera de la France vers le Danemark en passant par ou à proximité de nos régions. La nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec des périodes de pluie ou des averses éventuellement orageuses. Le vent sera vraisemblablement d'abord modéré de sud-ouest avant de s'orienter à l'ouest ou au nord-ouest. A la mer, il deviendra alors assez fort à fort de nord-ouest. Les maxima seront compris entre 9 degrés au littoral et localement 15 degrés dans l'est du pays.

Vendredi, la nébulosité sera variable et une averse pourrait se produire par endroits. Les maxima se situeront entre 9 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi, une averse sera toujours possible dans l'intérieur des terres, mais le temps restera le plus souvent sec sous un ciel changeant. Les maxima varieront de 9 à 13 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Dimanche, le temps devrait rester sec avec de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés.