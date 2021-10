Prévisions météo pour la fin de semaine: quand le vent s'arrêtera-il de souffler?

Jeudi matin, le temps sera encore très venteux avec des rafales de 70 à 110 km/ h et de fortes averses. Ensuite le vent diminuera, mais pluies et averses resteront au programme. Du côté des températures, on notera un net rafraîchissement avec des maxima de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après-midi, le vent s'orientera au nord-ouest en diminuant d'intensité, sauf à la mer où il redeviendra assez fort. Quelques averses résiduelles se produiront encore en soirée sur l'est du pays mais le ciel se dégagera dans les autres régions. La nuit prochaine sera sèche, sous un vent faible à modéré, voire assez fort au littoral. De petites gelées se produiront dans certaines vallées de l'Ardenne. Dans le centre du pays, les minima varieront entre 2 et 5 degrés. Tandis qu'à la Côte, les températures ne redescendront pas en dessous de 10 degrés. L'IRM a placé le littoral en code orange et le reste du territoire en code jaune, en raison des vents violents.

Demain vendredi, la journée débutera par de larges éclaircies. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante à partir du nord avec quelques averses l'après-midi et en soirée. Les maxima varieront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et entre 10 à 12 degrés dans les autres régions. Le temps sera assez venteux avec un vent modéré à assez fort de sud-ouest s'orientant à l'ouest, le long du littoral assez fort à fort d'ouest s'orientant au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 65 km/h.

Samedi, le temps sera calme et généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de sud à sud-est, le long du littoral modéré.

Dimanche, le temps sera assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Le temps restera sec et les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés en Ardenne et 12 à 14 degrés en plaine. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur sud.

Lundi, le ciel sera changeant à parfois très nuageux et on prévoit un peu de pluie ou une averse. Les maxima varieront de 10 à 15 degrés.

Mardi, le temps sera généralement sec avec des passages nuageux mais également de larges éclaircies. Les maxima varieront entre 8 et 13 degrés.

Mercredi, léger redoux, mais temps plus venteux avec possibilité de quelques averses. Les températures remonteront aux alentours de 17 degrés sur l'ouest du pays.