Prévisions météo pour la semaine: ça remonte jusqu'à 27° mais avec un risque d'orages

La nébulosité sera variable à abondante mardi mais le temps restera sec à une averse près, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Mercredi, il fera un peu plus doux avec un risque d'averses dans l'est en cours de journée. A partir de jeudi, un temps plus chaud mais orageux est attendu.

Le temps sera nuageux mardi mais généralement sec. Quelques averses seront cependant possible. Ce risque d'averses sera plus marqué en Ardenne. A la mer, de la pluie pourrait tomber en matinée avant de laisser place à un temps ensoleillé l'après-midi. Les maxima se situeront entre 15 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 18 ou localement 19 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur nord. Mardi soir et durant la nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies dans l'ouest et encore de nombreux nuages dans le centre et l'est du pays. Dans l'extrême sud-est, une averse pourra d'ailleurs encore se produire en soirée. Les minima seront compris entre 7 et 11 degrés.

Mercredi, la journée débutera avec un temps sec partout, du soleil sur l'ouest et une nébulosité variable sur l'est du pays. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres. Dans l'est, ils pourront conduire à des averses, éventuellement accompagnées d'un orage. Les maxima seront compris entre 15 degrés en haute Ardenne et 19 degrés en Campine.

Jeudi, la journée sera plus douce mais instable. Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, porteurs d'averses parfois intenses voire orageuses. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés.

Vendredi, une impulsion d'air chaud gagnera le pays. En cours de journée, les larges éclaircies laisseront place à davantage de nuages cumuliformes. Le risque d'averses orageuses augmentera en fin de journée par la frontière française. Les maxima se situeront entre 22 et 27 degrés.

Samedi, le temps restera chaud et instable. Le mercure pourra encore atteindre 25 degrés mais il faudra toujours composer avec des éclaircies, des passages nuageux et des averses éventuellement orageuses.

Dimanche, des averses orageuses pourront encore toucher nos régions, notamment le nord-est du pays. Les maxima varieront de 18 à 24 degrés.