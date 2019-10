Météo pour la semaine de Toussaint: des courants POLAIRES ramènent la fraîcheur

Des courants plus frais d'origine polaire déterminent notre temps mais une faible crête anticyclonique stabilise l'atmosphère.

Quel temps aurez-vous pour cette semaine de congés scolaires ? Voici le détail, jour après jour d'une semaine marquée par un retour de la fraîcheur.

La journée de lundi débutera sous des éclaircies encore larges sur la plupart des régions, avec aussi un peu de brume ou de brouillard par endroits le matin. Mais ensuite, les champs nuageux deviendront progressivement plus nombreux avec parfois encore des éclaircies. Cet après-midi, une ondée locale ne sera pas exclue dans le nord du pays et à la côte. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés en Flandre.

Ce soir et en début de nuit de lundi à mardi, nous prévoyons assez bien de nuages élevés, mais un temps généralement sec. En fin de nuit, le ciel deviendra peu à partiellement nuageux et de la brume ou du brouillard pourraient se former par endroits. Les minima se situeront entre 0 et 5 degrés dans l'intérieur du pays, et autour de 7 degrés à la côte, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Mardi matin, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps restera sec avec de larges éclaircies et quelques passages nuageux. Toutefois, au littoral, il y aura encore temporairement le risque d'une faible averse. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés sur l'ouest. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-est, avant de faiblir plus tard dans la journée.

Mercredi matin, des gelées seront possibles dans certaines régions, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En journée, il fera sec et souvent ensoleillé. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Ardenne et 10 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur est.

Jeudi, au petit matin, des gelées seront possibles dans l'est. La nébulosité augmentera à partir de l'ouest avec graduellement de faibles pluies. Les maxima seront proches de 9 degrés dans le centre.

Vendredi, le temps sera pluvieux mais plus doux avec des maxima proches de 15 degrés dans le centre du pays.

Samedi, nous prévoyons un ciel partiellement nuageux avec parfois quelques averses. Le temps restera doux avec des maxima autour de 14 degrés dans le centre.

Dimanche, le risque de pluie augmentera graduellement à partir de l'ouest. Les maxima avoisineront les 13 ou 14 degrés dans le centre.