Prévisions météo pour la semaine: FRAÎCHEUR mais pas de pluie

Un air frais d'origine polaire est dirigé vers nos régions, il va provoquer une chute des températures. Celles-ci remonteront en fin de semaine.

Ce lundi matin, il fera encore très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec quelques pluies, voire un peu de neige fondante sur les sommets ardennais. Ensuite, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec des éclaircies de plus en plus larges. Seule la Lorraine Belge devra encore composer avec de la pluie dans l'après-midi. Au littoral, le ciel restera partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima, nettement inférieurs aux jours précédents, atteindront 9 degrés en Hautes-Fagnes et localement 14 degrés dans le centre. Le vent soutenu renforcera aussi l'impression de fraîcheur. Dans l'intérieur, il sera assez fort à localement fort de nord-nord-est avec des rafales jusqu'à 75 km/h. A la mer, le vent sera fort à très fort avec des coups de vent qui dépasseront encore les 80 km/h.

Mardi matin, le ciel sera généralement nuageux sur l'ouest et le nord-ouest du pays, et de larges éclaircies concerneront les autres régions. En cours de journée, les nuages s'étendront progressivement aux autres régions mais les éclaircies devraient se maintenir l'après-midi sur l'extrême sud-est du pays. Le temps restera généralement sec. Il fera frais pour la saison avec des températures qui ne dépasseront pas 8 à 12 degrés. Le vent de nord sera le plus souvent faible, voire par moments modéré dans certaines régions.

Mercredi, le temps sera généralement sec avec dans un premier temps de larges éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante. Les maxima varieront entre 9 degrés dans les Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de nord à nord-est.

Jeudi, le ciel sera nettement plus ensoleillé et il fera un peu plus doux avec des maxima proches de 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de nord-est.

Vendredi, le temps restera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés avec un vent modéré de nord-est.

Samedi également, le temps restera généralement sec avec un ciel partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux. Les températures remonteront aux alentours de 18 degrés dans la plupart des régions.

Dimanche, le temps restera également sec et partiellement nuageux avec des maxima autour de 20 degrés.