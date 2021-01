Prévisions météo pour la semaine prochaine: la pluie et le gel vont-ils persister sur le pays?

Des courants plus doux accompagnés de pluie devraient à nouveau concerner la Belgique en début de semaine prochaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.



Ce dimanche, après une matinée froide, il fera d'abord sec et ensoleillé. Ensuite, la nébulosité augmentera. Les maxima oscilleront entre 1 et 4 degrés.

Lundi, une faible zone de pluie accompagnée d'air plus doux traversera le pays en matinée. Quelques chutes de neige (fondante) seront temporairement possibles en Haute Belgique. L'après­ midi, le temps sera plus sec, avec parfois quelques timides éclaircies, surtout dans le nord­-ouest. Les températures remonteront progressivement au fil de la journée vers des valeurs comprises entre 4 et 9 degrés.

Mardi, une nouvelle zone de pluie assez active traversera le pays en ramenant de l'air sensiblement plus doux depuis le sud­-ouest. Les maxima varieront entre 4 degrés dans le nord­ est et 11 degrés dans le sud­-ouest du pays.

Mercredi, après une matinée sèche dans la plupart des régions, une nouvelle perturbation active traversera le territoire. Le ciel deviendra très nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés.

Jeudi, le ciel sera variable à parfois très nuageux et le temps restera sec à une averse locale près. Les maxima varieront de 6 à 10 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera variable à parfois très nuageux avec risque d'une averse. Les maxima devrait se situeront entre 3 et 8 degrés.

Samedi, il fera légèrement variable avec quelques averses qui deviendront hivernales en Haute Belgique. Les maxima devrait se situer entre 0 et 5 degrés.