Prévisions météo pour le week-end: du soleil, rien que du SOLEIL

Le temps sera à nouveau chaud et ensoleillé ce samedi. Les températures atteindront 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 22 degrés le long du littoral et 24 à 26 degrés dans la plupart des autres régions, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, modéré, soufflera d'est à nord-est. Il pourra se renforcer le long du littoral et s'orientera du nord au nord-est.



La nuit prochaine, le ciel sera peu à parfois partiellement nuageux sur l'est du pays. Les températures redescendront entre 6 et 14 degrés, et le vent sera faible à modéré d'est à nord­ est.

Demain dimanche, le temps restera sec et ensoleillé avec encore quelques passages nuageux, surtout sur l'est du pays. Les maxima varieront de 19 degrés en haute Ardenne et 24 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de nord-est. L'après-midi, une brise de mer assez forte se lèvera à la côte, ce qui entraînera une baisse des températures de quelques degrés. Lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec parfois quelques voiles nuageux d'altitude. Les maxima s'échelonneront entre 20 et 25 degrés, et le vent sera généralement modéré d'est à nord-est. L'après-midi, une brise de mer assez forte de nord à nord-est se lèvera à nouveau à la côte. Mardi, le temps ensoleillé persistera avec des voiles de nuages élevés. Il fera chaud avec des maxima qui pourront atteindre 28 degrés sur l'est du pays. Le vent sera généralement faible de sud-est. L'après-midi, une brise de mer modérée se lèvera à la côte. Les températures n'y dépasseront pas 21 ou 22 degrés. Mercredi, le temps sera chaud et ensoleillé mais quelques averses orageuses pourront se développer en soirée. Les températures pourront grimper jusqu'à 29 degrés dans l'intérieur des terres. A la côte, les températures pourront d'abord atteindre 26 degrés, avant qu'une brise de mer ne s'installe et fasse chuter les températures de plusieurs degrés. Jeudi, la nébulosité sera plus changeante avec possibilité de quelques averses orageuses. Les températures pourraient encore atteindre 25 ou 26 degrés dans le centre du pays. Vendredi, le ciel sera variable à très nuageux avec quelques averses parfois orageuses. Il fera moins chaud avec des maxima proches de 21 degrés dans le centre du pays.