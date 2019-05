Prévisions météo: prenez bien votre parapluie

Aujourd'hui samedi, la journée débute dans la grisaille et sous la pluie. Des pluies abondantes pourront encore se produire sur le sud-est du pays. Les éclaircies reviennent ensuite à partir de l'ouest mais un petit risque d'averse subsiste. L'amélioration intervient dès l'aube dans la région côtière mais n'arrivera qu'en soirée en Ardenne. Maxima de 8 degrés sur les hauts plateaux de l'est à 15 ou 16 degrés en Flandre. Le vent est modéré de nord, devenant ensuite assez fort le long du littoral où les rafales pourront atteindre 60 km/h.





Avertissement jaune en province du Luxembourg



Une alerte jaune a été émise par l'Institut royal météorologique jusqu'à ce samedi 21h pour de fortes pluies en province du Luxembourg.



Aujourd'hui, le sud-est du pays connaîtra encore des pluies modérées et continues. Surtout en Lorraine, les quantités de précipitations pourront atteindre 25 à 30 l/m² sur une période de 24 heures jusqu'à e soir.





Ce samedi soir



Ce soir, quelques averses résiduelles se produiront encore en Ardenne. La nuit prochaine, le temps deviendra sec dans toutes les régions avec un ciel qui se dégagera. La nuit sera fraîche avec des températures qui redescendront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés en bord de mer. Gel au sol probable sur l'est du pays. Le vent de nord faiblit dans la plupart des régions mais reste modéré en bord de mer et en Ardenne.



Dimanche: merci l'anticyclone!



Demain dimanche, un anticyclone sur les îles Britanniques garantira un temps généralement sec. Nous prévoyons des éclaircies mais aussi quelques périodes nuageuses. Maxima de 10 degrés en Hautes Fagnes à 15 degrés en Campine. Vent de nord modéré.





Semaine bien plus radieuse



Lundi, l'anticyclone se positionnera sur la mer du Nord. On attend un temps sec sur la Belgique avec des éclaircies et des passages nuageux. Les maxima oscilleront entre 10 et 15 degrés sous un vent modéré de nord à nord-est.



Mardi, dans une configuration atmosphérique comparable à la veille, le temps sera sec sous un ciel partiellement nuageux. Maxima qui se maintiennent entre 10 et 15 degrés, voire peut-être 16 degrés en Campine.



Mercredi, le temps reste du même tonneau, toujours sec avec beaucoup de soleil. On peut espérer une légère progression des températures maximales, comprises entre 13 et 17 degrés.



Jeudi, il fera encore sec avec toujours des périodes ensoleillées. Les maxima atteindront finalement les valeurs de saison, autour de 18 degrés à Bruxelles.





Risque d'une petite averse vendredi



Vendredi, on attend encore un temps relativement agréable avec des températures qui flirteront avec les 19 degrés l'après-midi. Cependant, une averse isolée n'est pas exclue.