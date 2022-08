Prévisions météo: préparez-vous à la journée la plus chaude de la semaine avant une chute du mercure

Le temps sera ensoleillé, ce jeudi matin, avec toutefois de plus en plus de nuages élevés à partir de l'ouest. Quelques nuages cumuliformes se développeront aussi et pourraient donner lieu à une averse, parfois localement orageuse, sur l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera à nouveau très chaud avec des maxima autour de 28°C sur les sommets de l'Ardenne, et de 31 à 34°C dans la plupart des autres régions.

Ce soir, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux souvent assez nombreux; ces derniers pourraient conduire à quelques averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. Cette nuit, davantage de nuages bas sur l'ouest du pays, avec à nouveau un risque de quelques faibles pluies ou averses. Les minima se situeront entre 16 ou 17°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 ou 20°C ailleurs.

Vendredi, le temps restera souvent sec sur l'extrême ouest du pays, avec d'abord assez bien de nuages, puis davantage d'éclaircies. Ailleurs, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou quelques averses qui pourraient localement prendre un caractère orageux en cours de journée. En fin d'après-midi, les éclaircies s'élargiront aussi dans l'intérieur. Les maxima seront compris entre 21 ou 22 degrés au littoral ainsi que dans les Hautes-Fagnes, et 25 ou 26 degrés dans le centre et en Campine.

Samedi matin, nous prévoyons des éclaircies sur l'ouest. Ailleurs, le ciel sera d'abord (très) nuageux avec, sur l'est et le sud-est, encore risque d'une averse résiduelle. Dans le courant de la journée, le temps deviendra le plus souvent sec partout avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés.

Dimanche, le temps restera sec avec d'abord de larges éclaircies sur l'ensemble du pays. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant principalement en Flandre mais les conditions resteront généralement ensoleillées sur le sud du territoire. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés.