Prévisions météo: préparez-vous à un vent PIQUANT et des routes potentiellement dangereuses

L'Institut Royal Météorologique (IRM) met en garde contre les conditions glissantes qui caractériseront les routes du réseau secondaire la journée de vendredi et la nuit prochaine. De la neige résiduelle pourrait rester sur les sols et les routes du réseau secondaire. Il faudra faire attention aux plaques de glace qui se reforment après la fonte. Ce vendredi et la nuit prochaine, des plaques de givre pourront à nouveau se former également, prévient encore l'IRM.

Voici les prévisions pour les prochaines heures et prochains jours:

Aujourd'hui, le temps sera sec et à nouveau ensoleillé. Quelques voiles d'altitude pourront par moments transiter sur la partie sud du pays. Les maxima se situeront entre -1 et -5 degrés. Le vent d'est-nord-est sera modéré, et assez fort au littoral. Ce vent piquant renforcera la sensation de froid.

En soirée et durant la nuit de vendredi à samedi, le temps restera sec sous un ciel pratiquement serein. Il fera à nouveau très froid avec des minima de -6 à -15 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur est.

Samedi, le soleil sera omniprésent. L'après-midi, quelques voiles d'altitude atteindront l'ouest du pays. Les maxima seront proches de -2 ou -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et compris entre 0 et -2 dans le nord de la Campine où il y aura encore assez bien de neige. Ailleurs, le mercure passer la barre de 0 degré et atteindra même localement +2 degrés. Le vent sera modéré, et parfois assez fort en haute Ardenne, de secteur est.

Dimanche, le temps sera ensoleillé bien que les nuages élevés deviendront de plus en plus nombreux depuis l'ouest en cours de journée. En matinée, les gelées seront encore sévères. Les maxima se situeront tout juste au-dessus de 0 degré en haute Ardenne, mais ils atteindront +3 degrés sur le nord et autour de +5 ou +6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort sur les hauteurs, de secteur sud-est.

Lundi, après un début de journée froid, une perturbation traversera le pays depuis l'ouest. Le ciel deviendra très nuageux avec des périodes de précipitations. Dans un premier temps, il pourra s'agir de faibles chutes de neige voire d'un peu de pluie verglaçante. Les conditions pourront donc à nouveau devenir particulièrement glissantes. Les maxima seront compris entre 0 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et éventuellement +8 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré de secteur sud.

Mardi, une nouvelle perturbation balayera vraisemblablement nos régions depuis l'ouest. La nébulosité sera abondante avec temporairement un peu de pluie. Les maxima se situeront entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés dans l'ouest, sous un vent toujours modéré de sud.

Mercredi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque d'une averse. Les maxima varieront de 5 à 10 degrés.

Jeudi, le temps devrait rester sec et calme avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, et des maxima de 4 à 8 degrés.

