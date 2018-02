C'est officiel, cette nuit a été la plus glaciale de l'hiver: le froid va encore rester, avant le retour de... la NEIGE

C'est officiel: la nuit de lundi à ce mardi a été, du moins jusqu'ici, la plus froide de l'hiver 2017-2018. A 7h, le mercure affichait -6,8°C à Uccle et même -7,1°C une heure plus tard, a tweeté le présentateur météo flamand Frank Deboosere. Ailleurs dans le pays, les thermomètres affichaient, ce mardi à 8h, -5,1°C à Middelkerke, -8,7°C à Bierset, -10,5°C à Saint-Hubert et -13°C au Mont Rigi. La vague de froid n'est pas terminée et se poursuivra mercredi avec des minima de -5 à -16°C attendus la nuit prochaine.



Nous allons vivre sans doute les deux jours les plus froids de l'année, causés par le vortex polaire annoncé dès la semaine passée. Cette après-midi, périodes ensoleillées et champs nuageux alterneront. Le temps restera sec sur la plupart des régions mais une faible averse de neige ne sera pas exclue principalement le long de la frontière Germano-néerlandaise. Les maxima resteront négatifs avec des valeurs de l'ordre de -1 ou -2 degrés dans le centre et entre -4 et -6 degrés en Ardenne. Le vent modéré d'est-nord-est renforcera l'impression de froid.



Ce soir, de légères chutes de neige seront possibles. Plus tard, le ciel sera peu nuageux sous un vent faible à modéré d'est. Minima de -6 à -7 degrés en basse et moyenne Belgique, jusqu'à 12 degrés, voire -15 degrés localement en haute Belgique.

Ce soir et cette nuit, le temps sera toujours très froid avec des minima de -5 degrés à -16 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l’Ardenne. Le vent s'oriente progressivement à l'est et deviendra faible à modéré. Le ciel sera généralement peu nuageux ou serein.

Mercredi sera à nouveau une journée très froide et ensoleillée avec un vent d'est particulièrement glacial. Les maxima seront compris entre -1 degrés en plaine et -5 degrés en haute Belgique.

Jeudi, il continuera à faire très froid avec un vent d'est à sud-est toujours aussi glacial. Les nuages se feront plus nombreux et surtout dans l'ouest et le long de la frontière française, quelques chutes de neige seront possibles. Les maxima seront compris entre -1 et +2 degrés mais à l'aube, le gel sera encore prononcé.





Neige et pluie verglaçante ce vendredi

Vendredi, une zone de précipitations transitera sur nos régions à partir de la France avec probablement en premier lieu de la neige et localement de la pluie verglaçante puis plus tard, principalement de la pluie. Les maxima seront compris entre +1 et +3 degrés. Le vent sera modéré de secteur est en plaine et de sud à sud-est en Ardenne.

Samedi, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima oscilleront entre 4 et 6 degrés.

Dimanche et lundi, notre temps sera influencé par divers noyaux dépressionnaires et nous devrons nous attendre à des périodes de pluie. Toutefois, le temps devrait rester sec en de nombreux endroits. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés.