Prévisions météo: probablement les deux jours les plus froids de l'année, avant le retour de... la NEIGE

Nous allons vivre sans doute les deux jours les plus froids de l'année, causés par le vortex polaire annoncé dès la semaine passée. Ce matin, encore temporairement quelques averses de neige dans le sud-est du pays. Ailleurs, la matinée sera assez ensoleillée, puis les nuages se reformeront en cours de journée avec à nouveau possibilité d'un peu de neige par endroits. Maxima de 0 ou -1 degré en Flandre à -6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Le vent reste modéré de nord-est avec des rafales jusque 50 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps sera toujours très froid avec des minima de -5 degrés à -16 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l’Ardenne. Le vent s'oriente progressivement à l'est et deviendra faible à modéré. Le ciel sera généralement peu nuageux ou serein.

Mercredi sera à nouveau une journée très froide et ensoleillée avec un vent d'est particulièrement glacial. Les maxima seront compris entre -1 degrés en plaine et -5 degrés en haute Belgique.

Jeudi, il continuera à faire très froid avec un vent d'est à sud-est toujours aussi glacial. Les nuages se feront plus nombreux et surtout dans l'ouest et le long de la frontière française, quelques chutes de neige seront possibles. Les maxima seront compris entre -1 et +2 degrés mais à l'aube, le gel sera encore prononcé.





Neige et pluie verglaçante ce vendredi

Vendredi, une zone de précipitations transitera sur nos régions à partir de la France avec probablement en premier lieu de la neige et localement de la pluie verglaçante puis plus tard, principalement de la pluie. Les maxima seront compris entre +1 et +3 degrés. Le vent sera modéré de secteur est en plaine et de sud à sud-est en Ardenne.

Samedi, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima oscilleront entre 4 et 6 degrés.

Dimanche et lundi, notre temps sera influencé par divers noyaux dépressionnaires et nous devrons nous attendre à des périodes de pluie. Toutefois, le temps devrait rester sec en de nombreux endroits. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés.