Prévisions météo: profitez bien de ce week-end exceptionnellement doux

Ce samedi, le temps sera généralement ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude, indique l'Institut royal météorologique (IRM). A la mer, le temps deviendra nuageux en cours de journée. Il fera à nouveau doux avec des valeurs comprises entre 12° et 15 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-ouest.



Samedi soir et la nuit suivante, des nuages élevés seront à l'origine d'une nébulosité peu abondante. Les minima évolueront entre -2° et +5 degrés. Le vent s'orientera au sud ou au sud-sud-est en restant faible, voire modéré sur les hauteurs ardennaises.

Dimanche, nous bénéficierons à nouveau d'une douce journée ensoleillée malgré quelques voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 11° en Ardenne et 14° ou 15° en Campine, sous un vent modéré de secteur sud à sud-est.

Lundi, le temps restera doux et assez ensoleillé même si les champs nuageux pourraient déjà être plus présents, surtout dans l'ouest du pays. Les maxima avoisineront les 13 à 14 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud.



Mardi, le ciel sera plus nuageux et quelques averses seront d'ailleurs possibles. On notera alors un léger recul des températures avec des maxima proches de 11 degrés dans le centre du pays.



Mercredi, malgré quelques éclaircies, des nuages seront encore présents mais le risque de précipitations limité. Les maxima resteront proches de 11 degrés.



Dès jeudi, le soleil devrait à nouveau reprendre le dessus et les températures repartirent à la hausse vers des maxima de 14 degrés.