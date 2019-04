Prévisions météo: profitez bien de la chaleur de ce lundi de Pâques avant que ça se gâte

Ce lundi, le temps sera ensoleillé avec des voiles d'altitude. Dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes se développeront également, mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Ardenne et 24 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur est à sud-est.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec des éclaircies et des champs de nuages élevés. Les minima se situeront entre 6 et 11 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur est.

Mardi, le ciel sera dégagé à peu nuageux mais par moments quelques voiles masqueront le soleil. Les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'est, à est-sud-est en Ardenne.

Mercredi, la journée débutera probablement avec un temps sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Ensuite, la nébulosité augmentera rapidement depuis le sud tout comme le risque d'averses (orageuses). Les maxima seront proches de 20 à 22 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré, à temporairement assez fort, de secteur sud.

Jeudi, le temps restera variable avec des éclaircies, de nombreux nuages par moments porteurs de pluie ou averses, plus intenses principalement dans l'est du pays. Nous perdrons quelques degrés, les maxima seront proches de 16 degrés dans le centre. Le vent restera soutenu de sud.

Vendredi, il fera d'abord généralement sec. Ensuite, le temps deviendra variable avec des averses, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Le vent se renforcera. Les maxima oscilleront autour de 15 à 17 degrés dans le centre.