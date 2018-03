Prévisions météo: profitez bien des belles éclaircies de ce dimanche

La journée débutera avec de belles éclaircies mais ensuite les nuages pourront prendre le dessus en cours d'après-midi et quelques gouttes pourraient même se produire dans le nord-ouest du pays durant l'après-midi. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'en bord de mer et 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible et variable puis deviendra faible à modéré et s'orientera au secteur nord.



Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra progressivement abondante et les quelques pluies du nord-ouest se décaleront vers l'intérieur du pays. En arrivant en Ardenne, les précipitations se généraliseront tout en s'intensifiant quelque peu. A l'arrière, des éclaircies se dessineront depuis le littoral et l'une ou l'autre averse ne sera pas exclue. Les minima varieront entre 1 et 5 degrés. Le vent de nord sera faible et reviendra au secteur nord-ouest.



Gris et pluvieux

Mardi, une zone de pluie active traversera notre pays d'ouest en est. La nébulosité sera donc abondante avec des pluies régulières. Maxima proches de 10 ou 11 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest tournant vers l'ouest.



Mercredi, le temps restera gris et pluvieux. Il fera aussi un peu plus frais avec des maxima ne dépassant pas les 7 degrés dans le centre.



Jeudi, la perturbation qui stagnait sur nos régions va enfin s'affaiblir. Le temps deviendra sec à une dernière averse près. Maxima proches de 7 ou 8 degrés.



Vendredi ou samedi, une nouvelle perturbation atlantique va atteindre notre pays, à l'origine d'une nébulosité encore abondante et de pluie. Maxima autour de 11 degrés.