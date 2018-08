Prévisions météo: profitez bien des quelques rayons de soleil... la pluie sera bientôt de retour

Petit conseil pour ce dimanche après-midi: essayer de profiter des quelques rayons de soleil, qui brillera surtout dans le sud du pays. La pluie sera de retour partout demain.

Aujourd'hui, on prévoit à nouveau des éclaircies sur le sud-est du pays. Ailleurs par contre, le temps deviendra rapidement nuageux avec seulement quelques éclaircies (principalement l'après-midi). Il fera sec. Les maxima varieront de 21 degrés à la mer jusqu'à 25 degrés en Lorraine Belge.

Durant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité augmentera partout avec graduellement un risque de bruine depuis la Côte. Il fera brumeux avec, en fin de nuit, un risque de brouillard en Ardenne. Les minima seront compris entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés sur l'ouest.





Un début de semaine pas très réjouissant

Lundi, le ciel sera souvent très nuageux le matin avec parfois quelques faibles pluies ou de la bruine. L'après-midi, nous prévoyons quelques éclaircies, essentiellement dans la région côtière, et graduellement aussi dans l'intérieur des terres en fin de journée. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés.

La journée de mardi sera encore marquée par des périodes nuageuses avec localement quelques faibles pluies ou ondées passagères. L'après-midi, des éclaircies se développeront progressivement à partir de la région côtière. Les maxima se situeront entre 21 et 25 degrés.



Mercredi et jeudi, le ciel sera partagé entre soleil et champs nuageux mais le temps devrait rester généralement sec et calme. De la brume ou des bancs de brouillard seront possibles le matin. Il fera plus chaud avec des maxima de 21 à 27 degrés, voire localement un peu plus.