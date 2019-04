Prévisions météo: profitez bien du soleil aujourd'hui, car ça va se gâter

La semaine débute plutôt bien mais il faudra en profiter car ça va changer dès demain.

Ce lundi, on attend une journée printanière avec de la douceur. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au secteur est. Ce matin, du soleil est attendu. Cet après-midi, on aura plus de nuages au sud du sillon Sambre et Meuse.

Cette nuit, on attend quelques faibles pluies venues de France avec des températures comprises entre 5 et 8 degrés.



Et dès demain, c’est le retour de la pluie sous forme d’averses locales qui seront plus intenses l’après-midi avec le risque d’un orage. Il fera toujours doux avec des maxima de 12 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et de 15 à 16 degrés dans le centre.



Mercredi, le temps deviendra variable avec des éclaircies, mais aussi des giboulées. Un coup de tonnerre sera possible localement. En haute Belgique, les averses pourront parfois adopter un caractère hivernal.Les températures vont chuter de 5 à 11°



Jeudi matin, de faibles gelées seront possibles par endroits, entre averses et éclaircies en journée. Les maxima évolueront entre 5 et 10 degrés.



Vendredi, le temps devrait être plus sec mais c’est encore à confirmer. Les températures seront comprises entre 6 et 11 degrés.