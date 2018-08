Prévisions météo: profitez bien du soleil ce dimanche, car après...

Dans la plupart des régions, il faisait peu nuageux avec des nuages d'altitude ce dimanche matin. Par endroits, on observait de la brume ou un banc de brouillard. Comment la météo va-t-elle évoluer dans les prochaines heures?

Ce dimanche, on observera d'abord de belles périodes ensoleillées, mais graduellement, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest. En fin d'après-midi, une zone de pluie atteindra la côte et se déplacera lentement vers l'intérieur des terres. Les maxima seront voisins de 16 degrés en Hautes Fagnes, de 18 degrés au littoral et compris entre 19 et localement 21 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest.



La nuit de dimanche à lundi, il fera couvert avec de la pluie. Dans l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies en fin de nuit. Cependant, une averse restera possible. Les minima se situeront entre 11 et 15 degrés. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort de sud puis de sud-ouest à ouest-sud-ouest. Il y aura un risque de rafales de 50 km/h dans l'intérieur du pays et de 60 km/h au littoral.





Pluie et vent lundi



Lundi, il fera généralement nuageux, avec d'abord encore possibilité de quelques averses. Graduellement, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront voisins de 18 degrés à la côte et en Hautes Fagnes et compris entre 19 et 21 degrés ailleurs. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest à ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles.





Retour du soleil mardi



Mardi, il fera sec avec du soleil, mais également des périodes nuageuses assez tenaces. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la côte et en Ardenne et 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est.





25 degrés mercredi



Mercredi, il fera très nuageux avec de la pluie et des orages. Les maxima seront compris entre 18 et 24 ou 25 degrés. Le vent faible de secteur sud deviendra variable. En fin de journée, il se lèvera de secteur nord-ouest à nord.





Pluie jeudi



Jeudi, il fera partiellement à très nuageux avec des averses. Graduellement, les averses deviendront moins importantes. Les maxima seront voisins de 19 ou 20 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest, virant au secteur nord.





Et le week-end prochain?



Vendredi, la nébulosité augmentera, mais le temps restera probablement sec jusqu'en soirée. Les maxima seront proches de 22 degrés. Samedi, il fera très nuageux avec de la pluie. Puis, des éclaircies apparaitront, mais elles alterneront avec des averses. Maxima de 20 degrés.