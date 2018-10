Prévisions météo: profitez bien du week-end

Ce samedi, le temps est calme et sec. Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera d'abord assez ensoleillé avec parfois assez bien de voiles de nuages élevés ou par endroits quelques bancs de nuages bas. L'après-midi, il fera souvent ensoleillé. Maxima de 12 à 14 degrés en Ardenne et de 15 ou 16 degrés dans les autres régions. Vent faible à parfois modéré de nord-est.



La nuit de samedi à dimanche sera peu nuageuse mais des brumes ainsi que des bancs de brouillard et de nuages bas se reformeront en cours de nuit. Les températures redescendront aux alentours de 0 degrés dans les Hautes Fagnes et entre 2 et 6 degrés dans les autres régions. Le vent est faible de directions variables.



Demain dimanche, après une matinée fraîche, le temps sera calme et ensoleillé. Les températures atteindront 15 à 17 degrés.





Le ciel se couvre la semaine prochaine

Lundi, les nuages seront prédominants et porteurs d'un peu de pluie. L'après-midi, le temps redeviendra généralement sec avec quelques éclaircies à partir du nord-ouest. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 10 degrés en Ardenne à 14 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur nord.

Mardi, le ciel sera très nuageux mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Les maxima avoisineront les 13 degrés, sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur ouest à nord-ouest.

Mercredi et vendredi, on prévoit beaucoup de nuages avec parfois un peu de pluie. Les quantités seront généralement limitées. Les maxima seront proches de 15 degrés dans le centre du pays.