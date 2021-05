Prévisions météo: profitez de cette courte accalmie avant le retour des averses

En soirée de dimanche, à l'approche d'une perturbation, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et il s'en suivra de la pluie précédée d'averses. Durant la nuit suivante, la zone de pluie progressera de l'ouest en est. Sur l'est du pays, le temps devrait rester généralement sec jusqu’à l’aube. Les minima seront compris entre 7 et 11 degrés sous un vent de sud-sud-ouest modéré. A la mer, il sera parfois assez fort.

Lundi, une zone de pluie influencera d'abord notre temps avant de nous quitter par les frontières de l'est. Elle sera immédiatement suivie par un temps très variable, hésitant entre éclaircies et averses pouvant s'accompagner d'orage. Les maxima, encore frais pour la saison, seront compris entre 11 et 16 degrés sous un vent sensible, modéré à localement assez fort de sud à sud-ouest.

Mardi, le temps très variable persistera avec des éclaircies mais également des averses. Ces dernières pourront être accompagnées d'orage, principalement dans l'intérieur des terres. Les températures maximales oscilleront entre 9 et 15 degrés. Le vent sera modéré à par endroits assez fort d'ouest à sud-ouest.