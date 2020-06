Prévisions météo : profitez de cette dernière belle journée avant la DÉGRINGOLADE des températures

Selon l'IRM (l'Institut Royal Météorologique), ce mercredi sera la dernière journée de beau temps, avant l'arrivée d'un front froid.

En altitude, de l'air froid glisse lentement du nord de l'Europe vers nos régions via les îles Britanniques. L'instabilité va du coup augmenter en cours de journée. Parallèlement, un noyau dépressionnaire va se former sur les Pays-Bas et l'Allemagne, ce qui dirigera des courants maritimes nettement plus frais de nord-ouest vers le pays. Sur la zone de contraste entre cet air frais et l'air chaud d'origine continental qui a influencé notre temps jusqu'à présent, des averses pourront se développer et être éventuellement accompagnées d'orages. C'est principalement la partie sud-est de la Belgique qui devra composer avec ce risque de précipitations (orageuses).

Aujourd'hui, le ciel sera composé de nombreux nuages élevés mais aussi de nuages cumuliformes pouvant s'accompagner d'averses, principalement dans la moitié sud-est. Quelques orages seront possibles. Les températures atteindront 17 degrés à la mer, 21 degrés en Hautes-Fagnes, 22 à 24 degrés dans le centre mais encore 25 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera dans l'ensemble faible ou modéré de nord-ouest; au littoral, plutôt modéré de nord à nord-ouest, et en Haute Belgique parfois faible de direction variable.

Ce soir

Ce soir et cette nuit, des périodes de pluie et des averses, pouvant être accompagnées d'un orage, seront encore prévues dans le sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera assez nuageux, avec le risque d'une averse au littoral vers l'aube. Les minima varieront de 9 à 13 degrés, sous un vent faible à modéré, et à la côte modéré, de nord à nord-ouest.

Jeudi

Demain, le temps deviendra très nuageux avec, en cours de journée, un peu de pluie ou quelques averses. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine. Le vent sera modéré, et assez fort à la mer, de secteur nord-ouest.

Vendredi

Vendredi, il fera partiellement à très nuageux avec des périodes d'averses. Les maxima évolueront entre 9 et 16 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest.

Qui du week-end?

Samedi, une perturbation traversera notre pays d'ouest en est en matinée. A l'arrière, le temps deviendra variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses. Les maxima seront compris entre 11 et 17 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, le temps sera variable avec des périodes sèches composées d'éclaircies et des périodes plus nuageuses parfois porteuses d'averses. Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest.