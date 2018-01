Prévisions météo: profitez de la douceur malgré la grisaille, le froid revient bientôt!

Il y aura d'abord de la grisaille samedi avec localement du brouillard -parfois givrant- puis quelques éclaircies ce samedi après-midi, annonce l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 4° et 7°. L'arrivée d'une zone de pluie est prévue en fin de journée.

Ce matin, la grisaille sera présente dans pas mal de régions et pourra être tenace avec encore des nuages bas, de la brume ou du brouillard. L'après-midi, nous prévoyons parfois quelques éclaircies mais, en fin de journée, le ciel deviendra à nouveau très nuageux à partir de l'ouest du pays, avec déjà quelques pluies ou bruines à la côte. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés sous un vent d'abord faible puis graduellement modéré de secteur sud à sud-ouest.



Le ciel va se couvrir ce soir

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra couvert partout avec des périodes de faibles pluies ou de bruine. Les températures en début de soirée seront comprises entre 1 ou 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 degrés à la côte; elles augmenteront ensuite de quelques degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h.



Grisaille mais douceur demain



Ce dimanche sera une journée grise suite à la présence d'une couche de nuages bas donnant parfois lieu à quelques faibles pluies ou bruines. Le temps sera toutefois très doux avec des maxima de 7 à 9 degrés en Ardenne, et de 10 à 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest à sud-ouest.





Peu de changements lundi



L’IRM prévoit peu de changement pour lundi qui restera marqué par un temps sombre et venteux, avec parfois quelques faibles pluies. Il fera toujours doux avec des maxima de 7 à 12 degrés. Dans le courant de la soirée et en début de nuit, une zone de pluie plus active traversera notre pays.





Brume et brouillard givrant



Mardi matin, une dorsale anticyclonique sera à l'origine d'un temps calme, sec mais froid avec des températures autour de 0 degré et risque de brume ou de brouillard givrant. Durant la journée, le temps restera calme et assez beau avec parfois quelques passages nuageux. Les températures ne dépasseront pas 2 ou 3 degrés en Ardenne, et 6 ou 7 degrés dans l'ouest du pays.

Mercredi, une perturbation pluvieuse plus active traversera à nouveau notre pays. Le temps deviendra alors plus doux avec des maxima de 5 à 9 degrés, sous un vent modéré à assez fort de secteur ouest.





Retour du temps froid jeudi

Pour jeudi et vendredi, nous prévoyons un temps plus froid et très variable avec de la pluie ou des averses parfois hivernales et, en Ardenne, même sous forme de neige. Le vent de nord-ouest sera soutenu et les maxima seront compris entre 0 et 6 degrés.