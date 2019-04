Prévisions météo: ciel radieux, températures clémentes... profitez avant que la fraîcheur ne revienne

La fin de semaine et le week-end s'annoncent très frais, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Les températures atteindront par contre jusqu'à 18 degrés les jours précédents.

Mardi, la journée a débuté sous les nuages bas et dans une atmosphère parfois brumeuse. Les éclaircies reviendront en milieu de journée et le temps restera sec. L'après-midi sera caractérisé par un ciel partiellement nuageux mais le soleil se montrera plus généreux en Ardenne. Les températures atteindront 17 à 18 degrés en Campine mais ne dépasseront pas 12 degrés en bord de mer.

Le vent sera généralement modéré de nord. En soirée et durant la nuit, le ciel se dégagera dans la plupart des régions. En cours de nuit, il faudra à nouveau se méfier des bancs de brouillard qui se reformeront par endroits et pourront fortement réduire la visibilité. Les températures redescendront entre 0 degré en Ardenne et 7 degrés en bord de mer.

Mercredi, le temps sera calme, doux et assez beau.

Jeudi, un passage pluvieux et une baisse des températures avec davantage de vent sont attendus. La fin de la semaine et le week-end s'annoncent quant à eux variables et très frais, avec du vent et des averses.