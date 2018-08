Prévisions météo: profitez du beau temps aujourd'hui avant que ça ne se gâte

Ce dimanche, profitez du beau temps pour faire un barbecue ou une promenade, car dès lundi les averses seront de retour. Mais qu'est-il prévu pour le 15 août?

Ce dimanche, le temps sera sec et assez ensoleillé avec des nuages élevés. À la côte et sur le nord-ouest du pays, les nuages seront néanmoins de plus en plus nombreux au fil des heures. Les maxima seront compris entre 23 degrés en Hautes-Fagnes et 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud.



Ce soir, le ciel se couvrira depuis l'ouest. Plus tard en soirée et durant la nuit, une perturbation traversera notre pays d'ouest en est et sera à l'origine de pluie ou d'averses (orageuses). Il fera doux avec des minima de 15 degrés en Hautes-Fagnes à 19 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud tournant au sud-sud-ouest.





Du vent lundi



Lundi, le ciel sera partagé entre courtes éclaircies et périodes très nuageuses accompagnées d'averses. Un coup de tonnerre sera possible localement. Les maxima de saison seront compris entre 19 et 23 degrés. Le vent, de sud à sud-ouest s'orientant vers l'ouest-sud-ouest, sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 65 km/h, ou davantage en cas d'orage.





De la pluie mardi



Mardi, le temps sera légèrement variable avec un ciel partiellement nuageux et le risque d'une averse localisée. Maxima de 19 à 24 degrés sous un vent faible à modéré de secteur ouest.





Le retour du beau temps mercredi



Mercredi, les conditions s'améliorent encore. Les nuages alterneront avec de belles éclaircies. Le risque de précipitations est pratiquement nul. Les maxima pourront atteindre par endroits les 25 ou 26 degrés.





Jusqu'à 29 degrés jeudi



Jeudi, à l'avant d'une perturbation qui devrait nous atteindre en soirée ou la nuit suivante, le temps deviendra chaud avec des maxima qui pourront s'élever à nouveau entre 26 et 29 degrés dans le centre. En journée, le soleil sera d'abord bien présent avant une augmentation de la nébulosité depuis l'ouest, éventuellement porteurs d'une averse isolée.



Un beau week-end en perspective



Vendredi, à l'arrière de la perturbation qui nous aura traversés la nuit précédente, nous aurons une alternance d'éclaircies et de champs nuageux pouvant encore être accompagnés d'une dernière averse localisée. Les maxima chuteront vers les 21 ou 22 degrés à Bruxelles.

Samedi, nous devrions profiter d'un temps sec sous un ciel partiellement nuageux et de températures maximales de saison, comprises entre 20 et 24 degrés.