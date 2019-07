Prévisions météo: du soleil, mais jusqu'à quand?

Aujourd'hui, le temps restera sec avec d'abord un ciel partagé entre éclaircies et des bancs de nuages moyens et élevés. Dans le courant de la journée, le soleil se montrera plus généreux avec encore quelques voiles d'altitude et des cumulus inoffensifs par endroits. Les maxima se situeront entre 20 ou 21 degrés à la mer, 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Lorraine Belge ainsi qu'en Campine. Le vent faible et variable ou d'ouest deviendra faible à modéré de secteur nord-ouest en journée.