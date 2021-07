Prévisions météo: des pluies intenses prévues ce week-end, "mais il ne s'agit pas du même phénomène"

Après une semaine d'accalmie et de soleil, la météo va se gâter. Une zone de haute pression sur la Mer du Nord favorise pour l'instant un temps calme sur nos régions. Une dépression de rapprochera demain du Golfe de Gascogne et déterminera à partir du week-end notre temps, nous apprend l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie.

"De nouvelles précipitations sont prévues pour ce week-end, et une bonne partie de la semaine prochaine. Mais il ne s'agit pas du tout du même phénomène que celui qui a provoqué les inondations. Plusieurs vagues d'averses vont se succéder à partir de samedi matin. Elles pourront être intenses et accompagnées d'orages, surtout l'après-midi. Elles seront très locales et très aléatoires d'une région à l'autre. Il pourrait y avoir des problèmes, comme la complication de l'écoulement de l'eau via les égouts dans certains villages. On attend entre 10 et 30 litres par mètre carré, par endroit, donc il faudra rester vigilant", a résumé Stephan Van Bellinghen.

Jeudi: quelques nuages

Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera d'abord assez ensoleillé, puis des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée dans l'intérieur des terres avec possibilité d'une petite averse très isolée l'après-midi dans l'est. Le temps restera cependant sec dans la plupart des régions. Le ciel se dégagera à nouveau en fin de journée. On relèvera des maxima de 20 degrés à la mer et en Ardenne à 26 degrés ailleurs avec un vent faible à modéré de secteur nord à nord-nord-est.

Vendredi: dernier soleil

Demain, le temps sera ensoleillé et sec avec plus tard dans la journée quelques nuages cumuliformes et des nuages élevés. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est. Durant la nuit suivante, la nébulosité augmentera à partir de la France à l'approche d'une zone de précipitations.

Samedi: arrivée des orages

La journée débutera sous un temps sec dans la plupart des régions mais la nébulosité augmentera rapidement à partir de la frontière française avec des périodes de pluie ou des averses et déjà un risque d'un orage. L'après-midi, le temps deviendra instable avec, localement, de fortes averses parfois orageuses, surtout sur le centre et l'est du pays. Les maxima se situeront entre 21 degrés en haute Ardenne et 25 voire 26 degrés sur le centre du pays. Le vent sera d'abord faible à modéré d'est à sud-est et deviendra modéré d'ouest à sud dans le courant de la journée.

Dimanche: pluie

Dimanche, le temps sera toujours instable avec une nébulosité variable et des averses soutenues parfois accompagnées d'orage se développeront par endroits. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest.

Lundi et mardi: grande instabilité

Pour la suite, le temps restera variable avec des averses parfois assez intenses et un risque d'orage. A la côte, le temps devrait y devenir généralement sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés sous un vent modéré, en bord de mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest..