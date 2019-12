Prudence en cette nuit de réveillon du Nouvel An: brouillard et plaques de givre pourraient vous surprendre

La nuit du réveillon de Nouvel An sera accompagnée d'un risque de brouillard et de plaques de givre, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.



Mardi après-midi, le temps sera sec mais nuageux. Les régions du sud-ouest profiteront quant à elles de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés et il soufflera un vent faible puis généralement modéré de secteur est. Durant la nuit du réveillon, le ciel sera partagé entre champs de nuages bas et éclaircies. Localement, de la brume ou des bancs de brouillard pourront se former. Il faudra par ailleurs être attentif au risque de formation de plaques de givre. Les minima oscilleront autour de 0 degré.

Le lendemain, premier jour de l'an 2020, il fera dans un premier temps nuageux mais sec. Au fil des heures, quelques éclaircies pourront se développer, principalement en Ardenne mais en fin d'après-midi, le ciel se couvrira à nouveau depuis l'ouest.

Mercredi soir et durant la nuit, la nébulosité sera abondante mais le temps sera pratiquement sec. Le mercure tombera jusque -3 degrés en Haute Ardenne, contre +3 degrés dans l'ouest. Jeudi, les champs nuageux seront bien majoritaires mais le temps restera pratiquement sec. Seules quelques gouttes sont possibles, principalement dans le sud du pays. Les nuages bas pourront en outre limiter la visibilité en Haute Belgique.

Vendredi, le temps sera très nuageux avec quelques périodes de pluie. L'après-midi, il fera déjà sec dans le nord-ouest du pays avec même des éclaircies. Des nuages bas pourront encore être à l'origine d'une mauvaise visibilité en Haute Belgique. Durant le week-end, il fera toujours sec avec parfois quelques éclaircies.