Prévisions météo: prudence sur les routes ce matin

Ce mardi matin, l'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement de couleur jaune de 05h00 à 10h00 en raison des conditions glissantes sur les routes. Cet avertissement est valable sur l'ensemble de la Wallonie, la région bruxelloise et les provinces du Brabant flamand et du Limbourg en Flandre.



Dans la suite de la journée, le temps deviendra assez rapidement nuageux à partir du nord avec, sur l'extrême nord et nord-ouest du territoire, un risque de quelques bruines éparses, selon les dernières prévisions de l'IRM. Le centre du pays bénéficiera d'abord encore de quelques éclaircies et, au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira même encore de larges éclaircies, voire d'un ciel dégagé; les champs nuageux devraient toutefois atteindre aussi ces régions en cours de journée. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés au littoral.

Cette nuit, le ciel deviendra couvert mais le temps sera sec. Il faudra souvent composer avec de la brume ou du brouillard (parfois épais). En Haute Ardenne, le brouillard pourra être givrant. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 5 degrés à la côte.

Mercredi matin, nuages bas, brumes et brouillards seront présents sur la plupart des régions sous un temps généralement sec. En cours d'après-midi, quelques timides éclaircies ne seront pas exclues surtout au sud du pays. Les maxima oscilleront entre 3 degrés en haute Ardenne et 7 degrés en plaine.

Jeudi, un front affaibli traversera la Belgique. La nébulosité sera donc abondante avec parfois un peu de bruine ou quelques faibles pluie. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés dans l'ouest du pays.

Avec ce temps hivernal, l'IRM signale également des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau.