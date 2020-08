Prévisions météo: quand cette (longue) vague de chaleur va-t-elle se terminer?

L'Institut royal météorologique annonce ce dimanche qu'un creux thermique, associé à une dépression orageuse sur la France, "traversera cette après-midi et ce soir notre pays. Il sera accompagné d'air chaud et instable, favorable au développement d'averses orageuses. A l'arrière, des courants maritimes plus frais envahiront nos régions".

En attendant, la vague de chaleur se poursuit en Belgique. Mais jusqu'à quand va-t-elle durer? Notre présentatrice météo Vanessa Matagne a donné la réponse ce dimanche dans le RTL INFO 13H. "Plus très longtemps! Elle diminue déjà en intensité mais il faut officiellement un jour avec moins de 25°C dans la station de référence à Uccle pour que cette vague de chaleur se termine officiellement. On prévoit 24°C mardi après-midi, donc ça devrait être le dernier jour. Je dis 'devrait' puisque ce lundi on prévoit 25 ou 26°C donc on va vraiment frôler la limite de fin", a-t-elle indiqué. "Mais si ces prévisions ne sont pas atteintes, (la vague de chaleur) pourrait déjà se terminer demain (lundi)".

Que la vague de chaleur se termine lundi ou mardi, notre présentatrice météo a expliqué que "ça aura été vraiment une longue vague de chaleur puisqu'elle nous donne très chaud depuis le 5 août, donc depuis plus 10 jours. Ça faisait très longtemps que nous n'avions plus eu une vague de chaleur aussi intense, surtout sur la durée: depuis 1976".