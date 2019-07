Prévisions météo: quand la pluie sera-t-elle de retour?

Il fera encore sec et ensoleillé ce week-end, mais les températures seront progressivement moins généreuses avec de l'air plus frais dès la nuit de samedi à dimanche, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi, il fera sec et assez ensoleillé même si une petite averse isolée ne sera pas exclue dans le sud du pays. Dans le nord, on prévoit essentiellement des champs de nuages d'altitude qui deviendront plus denses l'après-midi. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la Côte et 27 ou 28 degrés en Lorraine belge et en Campine. En Haute Ardenne, le mercure grimpera vers 24 degrés. Le vent sera modéré.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une faible perturbation composée de quelques pluies ou une averse traversera le pays du nord au sud. Les minima varieront de 10 à 15 degrés, sous un vent faible à modéré, de secteur nord.

Dimanche, la journée sera d'abord nuageuse avec encore éventuellement quelques faibles pluies dans le sud du pays. Ailleurs, le temps sera sec. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront graduellement et le temps deviendra finalement ensoleillé. Il fera plus frais avec des maxima de 17 à 21 degrés, sous un vent modéré de secteur nord.

Lundi, après une nuit assez fraîche, la nébulosité sera variable à abondante. Une averse pourrait même se produire dans la moitié nord du pays, mais les quantités de précipitations seront limitées. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Les maxima varieront de 17 à 20 degrés, sous un vent généralement modéré de nord.

Mardi, le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Le ciel sera changeant à très nuageux dans le nord du pays, alors que le temps sera souvent ensoleillé dans le sud. Les maxima avoisineront les 21 degrés dans le centre et le sud.

Mercredi, le ciel deviendra très nuageux avec un peu de pluie faible, suivie plus tard d'averses. Localement un coup de tonnerre sera possible. Les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre.

Jeudi et vendredi, le temps restera variable avec un risque d'averses et localement d'orages. Maxima autour de 20 degrés dans le centre.