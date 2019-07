Prévisions météo: quand va-t-on enfin pouvoir respirer?

Ce vendredi, la journée débutera avec des éclaircies sur de nombreuses régions; le risque d'un orage étant déjà présent les premières heures, mais de manière isolée. Il fera parfois plus nuageux sur l'ouest. Dans le courant de la journée, nous prévoyons davantage de nuages et quelques averses orageuses pourraient toujours se développer. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 25 degrés le long du littoral, autour de 33 degrés dans le centre, jusqu'à 38 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible ou modéré de secteur est ou de direction variable, puis deviendra modéré d'ouest à nord-ouest depuis le littoral. En Haute Belgique, le vent ne virera qu'en soirée.

La nuit de vendredi à samedi, les minima pourront passer légèrement sous la barre des 20 degrés dans de nombreuses régions. Par contre, le risque d'averses orageuses augmentera. Vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Durant la journée de samedi ainsi que la nuit de samedi à dimanche, le temps sera instable avec régulièrement des périodes nuageuses et, en plusieurs endroits, des pluies ou des averses parfois orageuses. L'activité sera très variable d'une région à l'autre mais, localement, les orages pourront être intenses, avec risque de cumuls de précipitations importants et éventuellement de grêle. Il fera moins chaud avec des maxima compris entre 21 degrés à la côte et 26 ou 27 degrés en Campine.

Dimanche, nous prévoyons encore des périodes de pluies ou d'averses parfois orageuses. En cours d'après-midi ou en fin de journée, le temps pourrait toutefois devenir plus sec à partir de la frontière française. Les maxima seront généralement compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux sous un temps généralement sec. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et environ 25 degrés dans le centre. Vent faible à modéré de sud-ouest.

Mardi, le temps pourrait devenir plus variable avec un risque accru de quelques averses locales. Les maxima se situeront entre 20 degrés en Ardenne et 24 ou 25 degrés dans le centre.

Mercredi, sous un ciel changeant, le risque de quelques averses locales se maintiendra avec des maxima de 20 à 24 degrés.

Jeudi, le temps devrait devenir plus sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Maxima jusque 25 degrés.