Prévisions météo: que nous réserve cette dernière semaine des vacances d'été?

Selon les prévisions météorologiques de l'IRM (Institut Royal Météorologique), cette dernière semaine de congé scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles devrait être radieuse.

Ce lundi, nous nous retrouverons temporairement dans un marais barométrique, à l'avant d'une perturbation liée à un complexe dépressionnaire entre l'Islande et les îles Britanniques. Cette zone de pluie sera peu active et atteindra nos régions en soirée. Mardi, un autre système peu actif influencera le temps sur nos régions.

Ce matin, les éclaircies s’élargiront temporairement sous un temps généralement sec. L'après-midi, la nébulosité augmentera avec risque de quelques gouttes, à l'avant d'une faible perturbation attendue en soirée et nuit suivante. Les maxima atteindront 22 degrés en haute Ardenne ou à la mer et 26 voire 27 degrés localement ailleurs. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud.

Ce soir

Cette nuit, une perturbation très affaiblie atteindra l'ouest du pays avec là, des pluies en faible quantité. Sur les autres régions, le temps restera sec avec des éclaircies d'autant plus larges que l'on se déplacera vers l'est. Les minima atteindront 10 degrés dans les vallées ardennaises et 17 à 18 degrés en plaine. Le vent deviendra faible de direction variable puis de secteur sud.

Mardi

Ce mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec localement risque de quelques gouttes ou de faibles ondées. Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés en Ardenne ainsi qu'à la côte, et 28 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-ouest. A la côte, le vent s'orientera au secteur ouest.

Mercredi

Mercredi, le temps restera assez ensoleillé sur la plupart des régions, avec toutefois quelques passages nuageux en cours de journée et la possibilité de quelques gouttes locales au nord du pays. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima de 27 à 30 degrés sur la plupart des régions. Le vent sera faible de secteur sud-est.

Jeudi

Jeudi, le soleil sera souvent voilé ou masqué par des nuages de haute et moyenne altitude. Quelques gouttes ne seront pas exclues. Le temps restera chaud avec des maxima de 28 à 31 degrés, sous un vent faible à modéré de nord.

Vendredi

Vendredi, le temps deviendra instable avec des averses orageuses depuis la France. Le temps restera chaud avec des maxima avoisinant les 29 degrés, voire localement un peu plus, dans le centre du pays. Vent faible à modéré de nord.

Samedi et dimanche

Pour samedi et dimanche, l'instabilité devrait rester présente avec localement risque de quelques averses ou orages. Les maxima seront voisins de 24 ou 25 degrés dans le centre du pays.

