Prévisions météo: que nous réserve la fin de la semaine?

La zone de pluie traînera encore sur le sud-est du pays. Ailleurs, le temps restera très nuageux, mais généralement sec. Principalement à la côte, quelques averses pourront se produire.

Aujourd'hui jeudi, nébulosité abondante avec des pluies qui toucheront principalement les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Un temps généralement sec s'installera dans les autres régions mais une petite averse isolée restera toujours possible. Quelques timides éclaircies pourront également faire leur apparition sur l'ouest du pays. Maxima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 8 à 10 degrés dans les autres régions. Vent généralement modéré de sud-ouest.



Des pluies se produiront encore ce soir sur l'extrême sud-est du pays. Cette zone de pluie quittera finalement notre territoire au cours de la nuit. Les éclaircies concerneront principalement l'ouest du pays tandis que le ciel restera toujours très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse. Brumes et bancs de brouillard se formeront dans certaines régions. Les températures redescendront entre 1 et 4 degrés et le vent de sud à sud-ouest faiblira.

METEO : LES PREVISIONS DE VOTRE REGION



Demain vendredi, la journée débutera sous un ciel clément en Basse et Moyenne Belgique, et avec de nombreux nuages bas et un risque de brouillard au sud du sillon Sambre et Meuse. Au fil des heures, le temps deviendra partout hésitant entre éclaircies et périodes nuageuses. Une faible averse sera possible, principalement dans l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Haute Ardenne et 6 à 8 degrés ailleurs. Le vent sera faible de sud à sud-ouest tournant vers l'ouest. A la côte, il sera faible ou modéré et virera du sud-sud-ouest au nord-ouest.





Quel temps pour ce week-end?



Samedi, après dissipation des éventuels bancs de brouillard localisés, la nébulosité sera généralement abondante mais le temps sec. En cours d'après-midi, quelques éclaircies pourraient néanmoins se développer. Les maxima dans le centre du pays seront de l'ordre de 6 ou 7 degrés, sous un vent faible devenant par la suite modéré de secteur sud-ouest.



Dimanche, des courants faiblement perturbés traîneront sur le pays. La nébulosité restera très abondante, parfois accompagnée de quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima, doux pour la saison, pourront atteindre par endroits les 13 degrés, sous un vent modéré et au littoral assez fort de sud-ouest.



En début de semaine prochaine, le ciel devrait être souvent très nuageux et des zones de précipitations plus marquées pourraient influencer notre temps. Les maxima oscilleront encore localement autour de valeurs proches de 11 ou 12 degrés lundi et mardi. Ensuite, le temps deviendra plus frais.