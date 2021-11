Prévisions météo: que nous réserve la semaine de Toussaint?

Une profonde dépression à l'ouest de la Norvège, enverra dans un flux de sud-ouest à ouest, de l'air maritime instable et un peu moins doux vers nos régions.

Lundi

Ce lundi matin, quelques averses sont prévues sur l'extrême ouest et nord-ouest du pays. Ailleurs, le temps restera d'abord généralement sec avec parfois des éclaircies. Toutefois, en haute Belgique, des nuages bas seront présents. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à abondante avec des averses locales progressivement à partir de l'ouest. A la mer, quelques averses pourront être orageuses. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales entre 50 et 60 km/h.

Ce soir, nous prévoyons d'abord encore des averses locales sur le centre et l'est tandis que des éclaircies et un temps généralement sec reviendront sur l'ouest. La nuit suivante, le temps restera longtemps sec avec temporairement de larges éclaircies mais en Ardenne, les nuages bas pourront limiter la visibilité. Plus tard dans la nuit, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française avec des averses vers l'aube de mardi. Les minima se situeront entre 3 et 8 degrés, sous un vent modéré de secteur sud.

Mardi

Mardi, le temps sera d’abord très nuageux à couvert avec des averses, éventuellement orageuses au littoral. Dans l’après-midi, le temps deviendra plus sec et des éclaircies se développeront progressivement dans l'ouest et le centre. Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés en haute Ardenne, 9 ou 10 degrés sur le centre et 11 degrés sur l’ouest. Le vent sera faible à modéré et s’orientera du secteur sud au secteur sud-ouest.

Mercredi

Mercredi, la journée débutera avec des nuages bas ou du brouillard surtout en Ardenne, mais aussi localement, avec quelques éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra partout variable à abondante avec le développement de quelques averses. Un coup de tonnerre restera possible. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la côte. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Jeudi

Jeudi matin, des nuages bas seront présents ainsi que du brouillard assez répandu sous un temps généralement sec. Dans l'après-midi, la nébulosité deviendra variable à abondante avec quelques averses. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés sous un vent souvent faible, modéré sur l’ouest, de nord à nord-ouest.

Vendredi

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale parfois tenace en Ardenne, nuages et éclaircies alterneront. Le temps sera généralement sec à une averse près. Les maxima seront de l'ordre de 10 degrés dans le centre sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Samedi

Samedi, le temps sera sec, mais il faudra encore composer avec des nuages bas ou du brouillard le matin. L’après-midi, la nébulosité devrait rester variable à abondante. Maxima de 11 degrés environ dans le centre. Vent faible de direction variable ou de secteur sud.

Dimanche

Dimanche en journée, nous devrions profiter d’un temps assez ensoleillé et sec sur la plupart ces régions. Les températures évolueront peu, restant autour de 10 degrés dans le centre. Vent généralement faible de secteur sud.