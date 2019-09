Prévisions météo: quel sera le MEILLEUR jour du week-end?

Ce jeudi, en matinée, la nébulosité sera généralement abondante au nord du sillon Sambre-et-Meuse avec un risque limité de quelques gouttes. Ailleurs, des éclaircies seront présentes sous un temps sec. Dans l'après-midi, les éclaircies se généraliseront progressivement à l'ensemble du pays et le temps sera sec partout. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes à 18 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible à modéré de nord-est.



Durant la soirée de jeudi et la nuit suivante, le ciel deviendra peu nuageux à serein. De la brume sera à nouveau possible par endroits. Les minima oscilleront entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la côte sous un vent faible à modéré de nord-est, s'orientant à l'Est.

Vendredi, après la dissipation du brouillard et des nuages bas présents dans certaines régions, le temps sera sec et ensoleillé avec quelques nuages élevés. Il fera aussi plus doux avec des maxima de 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à localement 21 degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré de secteur est-nord-est.

Samedi, le temps sera sec et très ensoleillé. Il fera plus chaud avec des maxima jusqu'à 25 ou 26 degrés.

Dimanche, le temps deviendra progressivement plus nuageux avec un risque grandissant de précipitations à partir de l'ouest. Les températures seront proches de 25 degrés sur le centre et pourront même atteindre 26 à 27 degrés en Campine.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses seont possibles. Maxima proches de 20 degrés dans le centre.