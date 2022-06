Prévisions météo: quel temps après les orages?

Ce matin, le temps sera partiellement nuageux et sec dans la plupart des endroits mais quelques averses circuleront sur le sud et sud-est du pays. Au cours de la journée, des averses locales se développeront dans le nord-ouest et le centre du pays. Dans le sud-est du pays, le temps deviendra sec. Les maxima se situeront entre 16 ou 17 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré à parfois assez fort de sud-ouest. A la mer, il sera assez fort à temporairement fort d'ouest-sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera souvent nuageux avec quelques averses principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima varieront entre 7 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest.

Mardi, le temps restera variable avec des éclaircies, des champs nuageux et des averses, plus nombreuses au sud du sillon Sambre et Meuse. En Flandre, il y aura quelques averses locales, mais souvent aussi des éclaircies. Les températures maximales se situeront entre 15 degrés à la côte ou en Hautes Fagnes et 21 degrés en Campine. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest et virera au secteur ouest à nord-ouest dans le nord en fin d'après-midi.