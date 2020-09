Prévisions météo: quel temps aurons-nous pour cette semaine de rentrée?

Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, la nébulosité sera variable à abondante sous un temps généralement sec en Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Toutefois, une averse ne sera pas exclue tant à la côte que sur le relief. Dans l'après-midi, le ciel restera nuageux et le risque d'ondées se maintiendra en Ardenne. Les températures ne seront pas très hautes avec des maxima compris entre 13°C, sur les sommets de l'Ardenne, et 20°C, dans le centre.

Mercredi, la journée débutera sous un ciel souvent brumeux, avec un risque de nuages bas ou de brouillard. Cette grisaille matinale laissera ensuite place à un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux; ceux-ci pourraient parfois être suffisamment épais que pour laisser échapper l'une ou l'autre averse locale, mais le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Les maxima, en hausse par rapport à la veille, se situeront entre 17 et 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, aux alentours de 20 degrés à la côte et entre 20 et 22 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable et, au littoral, parfois modéré de nord à nord-ouest.

Jeudi, une zone de pluie affaiblie atteindra nos régions; les champs nuageux deviendront néanmoins abondants à partir de l'ouest et devraient donner lieu à quelques faibles pluies ou ondées par endroits, surtout sur le nord-ouest du pays. Ce système frontal sera accompagné d'air un peu plus doux avec des maxima de 18 à 20 degrés en bord de mer et en Ardenne, et de 21 à 23 degrés dans les autres régions.

Vendredi, le front devrait s'attarder sur notre pays et y donner lieu à un ciel partiellement à très nuageux avec quelques précipitations dans certaines régions. Le temps restera toutefois assez doux avec des maxima de 19 à 23 degrés, sous un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest mais faiblissant en fin de journée.

Samedi

Samedi, le ciel restera assez nuageux avec toujours un risque de pluie. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés, voire 24 degrés en Gaume.

Dimanche, le temps deviendra plus sec avec graduellement davantage d'éclaircies à partir du nord-ouest du pays. Il fera également un peu plus frais avec des maxima de 15 à 20 degrés.