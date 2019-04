Prévisions météo: quel temps aurons-nous pour les premiers jours de congé de Pâques?

C'est bientôt les vacances pour un grand nombre d'entre vous. L'année passée, rappelez-vous, le mois d'avril avait été marqué par un temps exceptionnellement radieux avec des températures régulièrement au-dessus des 20°C. Qu'en sera-t-il cette année? On ne sera pas dans la copie conforme et les congés de Pâques commenceront dans la fraîcheur. Celle-ci est bien présente depuis plusieurs jours et se confirmera dans les jours à venir. Toutefois, elle ne sera pas accompagnée de pluie. Dans l'ensemble, la météo sera sèche jusque mercredi prochain au moins.

Aujourd'hui, le temps sera variable avec des périodes de pluie ou d'averses. Quelques coups de tonnerre ou de grésil seront même possibles, surtout l'après-midi. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest.

Ce soir

Demain, le temps restera généralement sec même si une averse pourra se produire par endroits. Dans l'ouest du pays, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Dans l'est, par contre, la nébulosité sera plus abondante. La journée débutera avec quelques gelées, puis les températures atteindront des valeurs de 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera généralement ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, des nuages élevés arriveront depuis le sud. Les maxima se situeront entre 10 degrés en haute Belgique et 13 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Samedi

Samedi, le temps restera sec sous un ciel changeant qui nous laissera profiter de quelques périodes ensoleillées. Les maxima varieront de 13 degrés en haute Belgique à 17 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur est.

Dimanche, la nébulosité sera variable et le temps restera sec bien qu'une averse ne peut être totalement exclue. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés.

Lundi, les nuages seront nombreux mais le temps restera sec à une averse près. Les maxima varieront de 11 à 14

Mardi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux et le risque d'averse sera plus marqué. Les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés.